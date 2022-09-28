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КВИ заболели 89 казахстанцев за сутки

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Сентября 2022, 08:26
КВИ заболели 89 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Астане –18,

в городе Алматы – 13,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 17,

в Актюбинской области – 5,

в Атырауской области – 1,

в Западно-Казахстанской области – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 5,

в Северо-Казахстанской области – 5,

в Улытауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 373 случая.


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