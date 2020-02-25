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вчера 23:27
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вчера 20:36
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Квест в честь 175-летия Абая прошел в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Молодежь Усть-Каменогорска в честь 175-летия Абая приняла участие в интеллектуальном состязании в виде квеста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Организатором квеста выступил Дом дружбы – центр общественного согласия. В состязание приняли участие молодежь города, волонтеры АНК ВКО, а также представители молодежного штаба «Жаңғыру жолы». Участники разделились на пять команд. В ходе квеста молодые люди проверили свою эрудицию, выполняя самые разные задания: это были ребусы, логические задачи, бонусом за решение которых служили подсказки, ускоряющие переход на следующее место. Все задания были связанны с жизнью и творчеством Абая.
«Безумно интересно быть частью такого мероприятия, которое не только помогает тебе открыть для себя редчайшие факты, повествующие о судьбе Абая, но и дает возможность познакомиться с неординарными, креативными людьми», - поделилась своими впечатлениями участница, волонтер АНК ВКО Алина Наурызбаева.
Организаторы рассказали, что участники, отыскав все зашифрованные места, вернулись к месту старта – Дому дружбы. Все они проявили себя, продемонстрировав свой ум, смекалку и начитанность. Три команды из пяти заняли призовые места.
«Мы получили невероятный заряд эмоций. Провели время весело, активно и познавательно. Такие мероприятия сплачивают, учат работать в команде и помогают узнать много нового об истории нашего города и великих личностях, таких как Абай», - отметили участники команды, занявшей первое место.
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