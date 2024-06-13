Квест по сортировке бытовых отходов провела молодежь Карагандинской области

В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области состоялся молодежный экологический квест. Его цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, развитие эковолонтерства, передает корреспондент агентства Kazinform.

На уборку центрального парка также приехала молодежь Доскея и Петровки. Участникам квеста устроили соревнования, в игровой форме они учились правильной сортировке бытовых отходов. Самых активных наградили призами.

— Акцию «Таза Қазақстан», которую инициировал Глава государства в начале апреля, широко поддержали казахстанцы. Это очень нужно и важно, в первую очередь направлено на бережное отношение к своей земле, к своему дому. Участники квеста через игровую деятельность сформируют в себе потребность соблюдать и пропагандировать чистоту и заботу об экологии, стремление изучать, беречь и охранять природу. Бережное отношение к окружающей среде должно исходить от каждого, и главная наша задача — передавать это подрастающему поколению, — говорит молодежный лидер Жанболат Жанбырбаев.

В Бухар-Жырауском районе в акции «Таза Қазақстан» уже приняли участие 230 коллективов — около пяти тысяч человек. Было задействовано 130 единиц спецтехники. Вывезено 10,5 тысячи тонн отходов, ликвидированы 44 несанкционированные свалки. За неделю «Мөлдір бұлақ» очищено более 30 родников.

В целях привития у подрастающего поколения бережного отношения к природе учителя с детьми и их родителями специально изготовили скворечники.

Также активно продолжается озеленение населенных пунктов.

В Бухар-Жырауском районе этой весной высадили свыше 5 300 деревьев. К примеру, в селе Каракудук местные предприниматели не остались в стороне от улучшения природы родного края и в рамках акции посадили 400 саженцев пирамидальных и серебристых тополей, красной рябины. Это пример социальной ответственности и патриотизма.

Экологические акции будут продолжены, их география расширяется. Должен быть охвачен каждый уголок области. Задача — совместно сделать города и сёла чище и комфортнее.