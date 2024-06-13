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    15:08, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Квест по сортировке бытовых отходов провела молодежь Карагандинской области

    Квест по сортировке бытовых отходов провела молодежь Карагандинской области
    Фото: акимат

    В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области состоялся молодежный экологический квест. Его цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, развитие эковолонтерства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На уборку центрального парка также приехала молодежь Доскея и Петровки. Участникам квеста устроили соревнования, в игровой форме они учились правильной сортировке бытовых отходов. Самых активных наградили призами.

    Квест по сортировке бытовых отходов провела молодежь Карагандинской области

    — Акцию «Таза Қазақстан», которую инициировал Глава государства в начале апреля, широко поддержали казахстанцы. Это очень нужно и важно, в первую очередь направлено на бережное отношение к своей земле, к своему дому. Участники квеста через игровую деятельность сформируют в себе потребность соблюдать и пропагандировать чистоту и заботу об экологии, стремление изучать, беречь и охранять природу. Бережное отношение к окружающей среде должно исходить от каждого, и главная наша задача — передавать это подрастающему поколению, — говорит молодежный лидер Жанболат Жанбырбаев.

    В Бухар-Жырауском районе в акции «Таза Қазақстан» уже приняли участие 230 коллективов — около пяти тысяч человек. Было задействовано 130 единиц спецтехники. Вывезено 10,5 тысячи тонн отходов, ликвидированы 44 несанкционированные свалки. За неделю «Мөлдір бұлақ» очищено более 30 родников.

    Квест по сортировке бытовых отходов провела молодежь Карагандинской области

    В целях привития у подрастающего поколения бережного отношения к природе учителя с детьми и их родителями специально изготовили скворечники.

    Также активно продолжается озеленение населенных пунктов.

    В Бухар-Жырауском районе этой весной высадили свыше 5 300 деревьев. К примеру, в селе Каракудук местные предприниматели не остались в стороне от улучшения природы родного края и в рамках акции посадили 400 саженцев пирамидальных и серебристых тополей, красной рябины. Это пример социальной ответственности и патриотизма.

    Экологические акции будут продолжены, их география расширяется. Должен быть охвачен каждый уголок области. Задача — совместно сделать города и сёла чище и комфортнее.

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Карагандинская область Волонтеры Молодежь
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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