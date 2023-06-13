Квартиры в Талдыкоргане незаконно получили госслужащие, журналисты, спортсмены и артисты – аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким области Жетысу Бейбит Исабаев рассказал подробности, как были выявлены более тысячи незаконно выданных квартир в Талдыкоргане, а также их дальнейшей судьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В силу разных обстоятельств, не берусь судить о тех руководителях, начиная с 2010 года по городу Талдыкоргану образовалась очень большая очередь на получение жилья – порядка 15 тысяч человек. За последние 3-5 лет не был выделен ни один земельный участок под индивидуально-жилищное строительство. Помимо этого, все регионы перешли на новый порядок электронной базы «КЕЗЕКТЕ» с 2016-17 годов, а в нашем регионе, именно в Талдыкоргане, почему не знаю до конца 2021 года – начала 2022 очередность велась по 19-ти категориям (и не была включена в электронную базу – прим.ред.). А электронные базы по «КЕЗЕКТЕ» ведутся только по 6 категориям. В итоге получилась неразбериха», - объяснил он нарушение порядка очередности на получение жилья во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В связи с этим, номера очереди спустились на десятки ниже, и у горожан было недопонимание и возникло много вопросов. Более того, во время проведения инвентаризации 1218 квартир были выданы с нарушением жилищного законодательства.

«Самое обидное то, что среди нарушителей были и государственные служащие, и журналисты, и представители правоохранительных органов, спортсмены, артисты, были еще особые касты, так называемые, которые, грубо нарушая все законодательные акты, получили квартиры в обход очереди. С такими нарушителями мы уже боремся год. Фамилии не буду озвучивать, среди них есть известные», - сказал аким области.

По данным Бейбита Исабаева, около 500 квартир уже узаконены, вопросом почти 10 квартир занимается Антикоррупционная служба, дела по более, чем 100 квартирам, рассматриваются в судах.

«Еще один вопиющий факт, почему-то были уничтожены все бумажные варианты и электронные варианты очередности, которые велись с 2002-2003 годов до 2022 года. Тем самым из системы выбыло порядка 1700 очередников. Целый год занимались восстановлением очередности. Это тоже делается неспроста, сами понимаете. Поэтому наши правоохранительные органы занимаются, виновные лица будут наказаны, будьте уверены», - добавил он.

Аким подчеркнул, что узаконенные квартиры будут перераспределяться среди нуждающихся.