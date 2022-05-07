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Квартиры без разрешительных документов продают 18 строительных компаний в столице
7 Мая 2022 09:52

Квартиры без разрешительных документов продают 18 строительных компаний в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание рабочей группы по вопросам самовольной застройки провели в Нур-Султане. На сегодняшний день выявлено 18 строительных компаний, реализующих квартиры без разрешительных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В состав рабочей группы вошли сотрудники государственных органов, а также представители общественных организаций, в числе которых - Союз строителей Казахстана и Ассоциация застройщиков Казахстана. Работа проводится в рамках дорожной карты по вопросам долевого строительства и кооперативам, утвержденной Правительством РК в ноябре 2021 года и направленной направлена на минимизацию рисков долевого участия граждан.

Деятельность рабочей группы направлена не только на выявление самовольной застройки, но и оказание всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации. Таким образом планируется уменьшить число подобных компаний.

В рамках заседания были заслушаны организации, которые, несмотря на проведенные разъяснительные встречи, все еще ведут незаконную застройку, продажу и размещение рекламы. Их предупредили о необходимости провести регистрацию и узаконить всю разрешительную документацию, а до этого удалить любую рекламу о продажах.

В числе таких компаний - ТОО «Urban2020», ТОО Mars Project, ТОО «Invest Building KZ», ТОО «Invest Building Group», ТОО «AJ Invest Group», ТОО «БСК КЗ», «ТитанСтрой КЗ», ТОО «Алькас», ТОО «Astana private School», ТОО «Qurylys BM», Группа компаний MWC, ТОО Qazaq Gold, ТОО «Международный Университет Астана», ТОО «Aiz Kurylys», Kappas Group, ТОО «Qamqor Qurylys», ТОО «Русалдинг Line», ТОО «А&A Gr».


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