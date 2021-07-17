Квартирного мошенника задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что некий знакомый выманил у нее крупную сумму денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщила потерпевшая, в социальных сетях она познакомилась с мужчиной, который, представившись сотрудником строительной компании, вошёл к ней в доверие и обещал ей помощь в покупке квартиры в столице.

Доверившись, сельчанка отдала аферисту по частям около 5 миллионов тенге, однако так и не дождалась обещанного. Как только знакомый исчез, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого.

Полицейские Байдибекского района опросили очевидцев и объявили мошенника в республиканский розыск. После нескольких месяцев оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след афериста и задержали подозреваемого на одной из улиц г. Нур-Султан. Задержанного полицейские доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств.

Расследование мошенничества доверили молодому и опытному следователю, на счету которого не одно раскрытое преступление, старшему лейтенанту полиции Бегиму Шадиярбеку. Как рассказал следователь: «Материалы досудебного расследования составили два тома. Не сегодня дело раскрыто, собраны необходимые доказательства и документы. Сам подозреваемый ранее неоднократно судимый. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направили в суд. В свою очередь, 44-летнего жителя г. Нур-Султан признали виновным по ст. 190 ч. 3 УК РК «мошенничество» и решением суда приговорили к 4 годам лишения свободы».



