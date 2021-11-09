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Квартира загорелась в Риддере из-за аварийного электрооборудования

9 Ноября 2021 14:20
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Квартира загорелась в Риддере из-за аварийного электрооборудования

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Возгорание квартиры произошло в одном из домов Риддера из-за аварийного режима электрооборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

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8 ноября в 13:39 поступил сигнал о том, что в Риддере по улице Свердлова горит квартира.

«По прибытии к месту было установлено, что в двухэтажном барачном доме, в помещении кухни одной из квартир, произошел пожар из-за микроволновой печи. В результате короткого замыкания загорелись пластиковые детали внутри корпуса микроволновки с последующим распространением огня на деревянные конструкции кухонной мебели и натяжного потолка.

В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники службы пожаротушения. Загорание ликвидировано на общей площади 15 квадратных метров», - пояснили в пресс-службе ДЧС региона.

Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

«Также 9 ноября в 02:05 поступило сообщение о том, что в Семее, по улице Кожкомбинатская, горит дом. В одноэтажном 3-квартирном жилом доме барачного типа, произошло загорание деревянных конструкций стен и потолочного перекрытия, оконных и дверных блоков, а также кровли нежилых квартир на общей площади 70 квадратных метров. Жилая квартира от пожара не пострадала», - сообщили в ведомстве.

Предварительная причина - неосторожное обращение населения с огнем, в одной из двух нежилых квартир произошло загорание мусора.

На месте пожара работали 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар был полностью ликвидирован в 04:11. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 158 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в жилых домах Казахстана.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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