Квартира загорелась в высотке в Астане

В 21.30 столичные пожарные выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по адресу улица Мухамедханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

— По прибытию установлено, что наблюдается открытое горение с окна квартиры на 12 этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется. В 21.51 пожар силами столичных огнеборцев локализован. На месте пожара задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны, — говорится в сообщении.