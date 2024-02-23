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    22:31, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Квартира загорелась в высотке в Астане

    Квартира загорелась на высотке в Астане
    Фото: кадр из видео

    В 21.30 столичные пожарные выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по адресу улица Мухамедханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    — По прибытию установлено, что наблюдается открытое горение с окна квартиры на 12 этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется. В 21.51 пожар силами столичных огнеборцев локализован. На месте пожара задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны, — говорится в сообщении.

    В 21.55 пожар ликвидировали.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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