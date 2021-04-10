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    12:21, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Кусты сирени в знак благодарности врачам высадили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в знак благодарности и почета врачам за их ежедневный труд в борьбе с пандемией посадили 30 кустов сирени в сквере на пересечении улиц Толе би и Масанчи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие проходило в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», инициированного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, и проекта «Деревья для Казахстана», запущенного Фондом развития общественно-значимых инициатив.

    В мероприятии с соблюдением мер безопасности приняли участие представители фонда, спонсоров, городского и Алмалинского районного акимата, волонтеры и экоактивисты.

    Как отметили организаторы, цель проекта «Деревья для Казахстана» – развитие экологической культуры, а именно: подарить возможность каждому казахстанцу сделать свой вклад в озеленение страны и воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к окружающей среде.

    «Это место в дальнейшем станет сиреневым сквером. Сегодняшнюю акцию посвятили всем сотрудникам медицины, которые активно борются с коронавирусом. Мы высадили сирени «Мейера». Масштабное озеленение планируется организовать и в других городах Казахстана. На весеннюю посадку (апрель-май) планируется высадка четырех площадок в столице - Ustaz Alany, Парк медицинских работников, посадка в честь праздника Наурыз, и аллея в честь 8 Марта», - сказала представитель Фонда развития общественно значимых инициатив Дина Даниярова.

    В свою очередь, директор ТОО «Коркем Телеком» Асет Ахметов выразил надежду, что этот сквер станет любимым местом всех алматинцев.


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