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    16:16, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Kusto Group дополнительно выделил 1,5 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков казахстанцам

    Kusto Group дополнительно выделит 1,5 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков казахстанцам
    Фото: Kusto Group

    Kusto Group сообщили о выделении дополнительных средств в размере 1,5 млрд тенге на оказание помощи пострадавшим казахстанцам, передает агентство Kazinform.

    — Учитывая беспрецедентные масштабы ущерба от паводков и призыв Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к бизнес-сообществу об оказании помощи, мы объявляем о выделении дополнительных средств на восстановление потерь пострадавшим от паводков, — заявил основатель Kusto Group Еркин Татишев.

    Ранее в компании сообщили о выделении 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим. Средства в пострадавшие регионы будут выделяться через частный фонд Kusto.Help.

    Теги:
    Пострадавшие Гуманитарная помощь Благотворительность Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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