Kusto Group дополнительно выделил 1,5 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков казахстанцам

Kusto Group сообщили о выделении дополнительных средств в размере 1,5 млрд тенге на оказание помощи пострадавшим казахстанцам, передает агентство Kazinform.

— Учитывая беспрецедентные масштабы ущерба от паводков и призыв Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к бизнес-сообществу об оказании помощи, мы объявляем о выделении дополнительных средств на восстановление потерь пострадавшим от паводков, — заявил основатель Kusto Group Еркин Татишев.

Ранее в компании сообщили о выделении 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим. Средства в пострадавшие регионы будут выделяться через частный фонд Kusto.Help.