Kusto Group выделит 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим от паводков

В связи с чрезвычайно сложной паводковой обстановкой в Республике Казахстан Kusto Group сообщает о выделении 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим. Средства в пострадавшие регионы будут выделяться через частный фонд Kusto.Help, передает агентство Kazinform.

— Выражаем сочувствие и слова поддержки казахстанцам, пострадавшим от стихийного бедствия. Руководство страны, компетентные государственные органы, волонтеры и граждане делают все необходимое для предотвращения человеческих жертв, оказания помощи пострадавшим и преодоления последствий паводков. Мы присоединяемся к этой работе и окажем посильную помощь казахстанцам, пострадавшим от стихии, — заявил Еркин Татишев, основатель Kusto Group.

Благотворителтный фонд Kusto.Help создан международной компанией Kusto Group. Фонд принимал активное участие в оказании помощи в размере более 1 млрд тенге наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленного по причине пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Казахстан.