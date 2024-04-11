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    10:06, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Kusto Group выделит 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим от паводков

    Kusto Group выделит 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим от паводков
    Фото: Kusto Group

    В связи с чрезвычайно сложной паводковой обстановкой в Республике Казахстан Kusto Group сообщает о выделении 400 млн тенге на оказание помощи пострадавшим. Средства в пострадавшие регионы будут выделяться через частный фонд Kusto.Help, передает агентство Kazinform.

    — Выражаем сочувствие и слова поддержки казахстанцам, пострадавшим от стихийного бедствия. Руководство страны, компетентные государственные органы, волонтеры и граждане делают все необходимое для предотвращения человеческих жертв, оказания помощи пострадавшим и преодоления последствий паводков. Мы присоединяемся к этой работе и окажем посильную помощь казахстанцам, пострадавшим от стихии, — заявил Еркин Татишев, основатель Kusto Group.

    Благотворителтный фонд Kusto.Help создан международной компанией Kusto Group. Фонд принимал активное участие в оказании помощи в размере более 1 млрд тенге наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленного по причине пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Казахстан.

    Теги:
    Казахстан Бизнес Гуманитарная помощь Благотворительность Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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