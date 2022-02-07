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Кусбеги Туркестанской области завоевали две золотые и одну серебряную медали

7 Февраля 2022 14:32
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Кусбеги Туркестанской области завоевали две золотые и одну серебряную медали

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 7 февраля в Павлодаре прошел чемпионат Казахстана среди молодых беркутчи. В соревнованиях приняли участие лучшие охотники с ловчими птицами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В соревнованиях выпускники школ национальных видов спорта Туркестанской области завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали. В частности, в борьбе среди ястребов чемпионом стал Пан Тулемырза. В его руках ястреб показал, что не упустит любого зверя. Аршабай Дидарбек занял второе место. А в конкурсе среди соколов-балобанов победу одержал Тулемырза, сумевший правильно обучить свою птицу. В копилку Туркестанской области он вложил вторую золотую медаль. Молодых кусбеги возглавил квалифицированный тренер Жомарт Кеуенов.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Спорт  
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