Кусбеги Туркестанской области завоевали две золотые и одну серебряную медали
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 7 февраля в Павлодаре прошел чемпионат Казахстана среди молодых беркутчи. В соревнованиях приняли участие лучшие охотники с ловчими птицами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В соревнованиях выпускники школ национальных видов спорта Туркестанской области завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали. В частности, в борьбе среди ястребов чемпионом стал Пан Тулемырза. В его руках ястреб показал, что не упустит любого зверя. Аршабай Дидарбек занял второе место. А в конкурсе среди соколов-балобанов победу одержал Тулемырза, сумевший правильно обучить свою птицу. В копилку Туркестанской области он вложил вторую золотую медаль. Молодых кусбеги возглавил квалифицированный тренер Жомарт Кеуенов.
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