Куры в РК подорожали на 28% за год, окорочка – на 27%

29 Ноября 2022, 12:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В январе–октябре текущего года в РК произвели 93,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы — на 3,5 % больше, чем годом ранее. Выпуск мороженого мяса птицы составил 109,3 тыс. тонн — на 1,7 % больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В региональном разрезе по производству мороженого мяса домашней птицы лидирует Алматинская область: 54,6 тыс. тонн, плюс 4,9 % за год. В тройку лидеров также вошли Акмолинская и Абайская области.

По производству свежего или охлажденного мяса птицы лидирует Акмолинская область: 35,2 тыс. тонн. На второй и третьей строчках расположились Восточно-Казахстанская и Алматинская области.

В целом за 2021 год в стране произвели 112,5 тыс. тонн свежего или охлажденного и 127 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы, плюс 20,5 % и плюс 13,8 % соответственно.

По итогам января–августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 69,2 %, против 67,2 % годом ранее.

Доля импорта соответственно составила 30,8 %. Казахстан завез 84,9 тыс. тонн «белого» мяса и субпродуктов — на 6 % меньше, чем в прошлом году. В то же время на экспорт отправили 8,7 тыс. тонн мяса, минус сразу заметные 55,6 %.

На внутреннем рынке РК реализация выросла на 4,3 %, до 267,2 тыс. тонн.

По итогам октября текущего года куры подорожали на 27,9 % за год, куриные окорочка — на 26,7 %. На прилавках магазинов и рынков РК куры стоили 1,4 тыс. тенге за кг, окорочка — 1,2 тыс. тенге за кг.

Сильнее всего удорожание кур ощутили жители Абайской области — на 52,3 % за год. В тройке антилидеров также оказались Шымкент (плюс 48,7 %) и Восточно-Казахстанская область (плюс 41,9 %). Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматинской области: «всего» на 12,3 %. Удорожание куриных окорочков сильнее всего ощутили жители Мангистауской (плюс 54,9 %), Павлодарской (плюс 43,9 %) и Северо-Казахстанской (плюс 35,7 %) областей.

Среди крупных городов страны куры дороже всего стоили в Актау (1,7 тыс. тенге за кг), куриные окорочка — в Туркестане (1,4 тыс. тенге за кг). Дешевле всего куры и окорочка стоили в Уральске: 1,2 тыс. и 997 тенге за кг соответственно.