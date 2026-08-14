Казахстан является центром обновлений для Центральной Азии — эксперт из Таджикистана

То, что делается и апробируется Казахстаном в сфере институционального развития может стать примером для стран Центральной Азии по каким моделям и направлениям можно развиваться и модернизироваться. Такое мнение по предстоящим выборам в Курултай выразил таджикский эксперт в комментариях собственному корреспонденту агентства Kazinform в Душанбе.

Политолог, эксперт по международным отношениям и вопросам безопасности в Центральной Азии Шерали Ризоён отмечает, что Казахстан традиционно выступает в центральноазиатском регионе в качестве той страны, которая инициирует обновление и новые пути развития.

— В этом ключе процессы, наблюдаемые особенно в 2025–2026 годах, подтверждают, что Казахстан является центром или источником обновлений для нашего региона. Конституционная реформа, обновление законодательной системы имеет как страновое, так и региональное значение для Центральной Азии. Основные пункты изменений в основной закон, по-новому формируют и обрисовывают те устои, которые наблюдаются во всех конституциях стран региона. В них сделан упор на историческую повестку и гражданскую идентичность, — заявил Шерали Ризоён.

Со слов спикера, этап избрания однопалатного парламента под названием Курултай является логическим продолжением запущенного процесса внутриполитических обновлений, который позволит перейти на новый рубеж.

— То, что сегодня делается, апробируется в Казахстане служит примером для стран Центральной Азии по каким моделям и направлениям можно развиваться и модернизироваться. Это очень важно в условиях серьезной неопределенности, когда современные вызовы и угрозы теряют номинальные отличия и постоянно переформатируются, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что новый парламент и политическая трансформация в Казахстане может оказать положительное влияние на внешние факторы. Эти изменения в первую очередь направлены как ответ на вероятные вызовы. Эта превентивная мера окажет благоприятное воздействие как на Казахстан, так и другие страны Центральной Азии, в плане минимизации угроз на среднесрочную перспективу.

— Основные положения конституции и институциональных реформ делают упор на то, чтобы внутриполитический процесс был прогнозируемым и сохранял баланс сил между различными группами, в том числе чтобы возможность внешних акторов влиять на внутриполитическую повестку была минимальна. Это логическое завершение процесса, начатого с инициативы о конституционном референдуме, который покажет насколько страны Центральной Азии самостоятельно могут модернизировать и выстраивать новые институты для обеспечения устойчивого развития на будущее, — резюмировал Шерали Ризоён.

Ранее эксперт из Узбекистана высказался о выборах в Курултай.