19 Августа 2022 11:58

Курсы повышения квалификации в Казахстане прошли 75 тыс. педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о прохождении 75 тыс. педагогами курсов повышения квалификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня педагог – одна из самых почетных и важных профессий в мире. Именно учителями закладываются первоначальные знания, умения, навыки и ценности. С 2021 года курсы повышения квалификации прошли 75 тыс. педагогов. Однако итоги национального квалификационного тестирования педагогов за первое полугодие показали неутешительные результаты», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

Зампремьера подчеркнул, что учитель – это не просто профессия, но и призвание, высокая ответственная миссия.

«Личность учителя, его профессионализм, мудрость, убеждения и теплота имеют колоссальное значение в становлении личности ученика. Успешная реализация Закона о статусе педагога позволила фундаментально поднять престиж педагога. Сегодня учителя за свой труд получают достойную заработную плату. Как результат, мы видим, что лучшие выпускники школ при выборе профессии отдают предпочтение специальностям педагогических направлений»,- отметил спикер.

«Глава государства, придавая особое значение развитию образования и воспитания в своем Послании от 1 сентября 2021 отметил, что системе образования нужны квалифицированные мотивированные педагоги», - добавил Е. Тугжанов.