Курсы повышения квалификации организуют для учителей в Алматы после трагедии на Чарыне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие меры будут приняты в школах Алматы после трагических случаев в Чарынском каньоне и российском городе Казани, рассказала руководитель горуправления образования Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе подведения итогов учебного года, один из директоров школ спросила у руководителя управления образования, будет ли организовано обучение для сотрудников школ по теме безопасности и какие меры будут приняты.

«На самом деле вопрос актуальный. Особенно после ситуации в Казани и Чарынском каньоне. Эти случаи показали нам, учителям, руководителям, всем сотрудникам школ, образовательным организациям, что необходимо проходить курсы по правилам безопасности поведения детей. В настоящее время управлением образования и акиматом города уже утвержден комплекс мер, в том числе будут организованы курсы для руководителей и преподавателей школ», - ответила Ляззат Жылкыбаева.

По ее словам, дополнительно рассматривается вопрос повышения квалификации психологов школ.

«У нас в 207 школах города работают 360 психологов, где-то по два, где-то по одному, но в последнее время не были организованы курсы для психологов. То есть, для психологов, учителей, сотрудников школ будут организованы дополнительные курсы по повышению квалификации», - добавила Ляззат Жылкыбаева.

Напомним, 29 мая в Чарынском каньоне произошел грязеселевой выброс, в результате которого погибли учитель и школьница. Еще 6 человек пострадали, одна девочка пропала, но позже ее нашли и госпитализировали.

11 мая в российском городе Казани произошла стрельба в школе. В результате погибли 9 человек и несколько пострадали. Нападавший был задержан