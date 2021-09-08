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    11:21, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Курсы по изучению казахского языка открылись в Акмолинской областной библиотеке

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны, в рамках декады, посвященной Дню языков народа Казахстана, в Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени Магжана Жумабаева состоялось торжественное открытие курсов по изучению казахского языка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    В своей приветственной речи руководитель Управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова поздравила всех собравшихся с замечательным событием.

    «В рамках декады языков во всех государственных учреждениях и организаций области проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию государственного языка. И вот сегодня мы стали свидетелями организации еще одного такого значимого мероприятия. Желаю всем слушателям курсов успехов», - сказала Алтынай Амренова.

    Как отметил директор областной библиотеки Кудайберли Мырзабек, занятия для сотрудников учреждения будут проходить ежедневно в течение одного часа в будние дни. Посещать их могут все желающие, вне зависимости от возраста и уровня владения языком.

    В ходе мероприятия участники ознакомились со специально организованной ко Дню языков народа Казахстана книжной выставкой «Менің тілім – менің Тәуелсіздігім. Мой язык – моя Независимость. My Language is My Independence».

    В завершении встречи всем слушателям курсов были вручены на память учебные принадлежности.

    В регионе в рамках декады языков народа Казахстана будут проведены около двух тысяч мероприятий. В их числе конкурсы, акции, викторины, айтысы, выставки, круглые столы, различные мероприятия в онлайн формате.

    Теги:
    Регионы Казахстана 30 лет Независимости Образование Акмолинская область
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