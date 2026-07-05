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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    валюта тенге
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:

    • в обменниках Астаны:
      доллар: покупка 471.97 тенге, продажа 478.94 тенге;
      евро: покупка 539.98 тенге, продажа 549.95 тенге;
      рубль: покупка 5.80 тенге, продажа 6.10 тенге.
    • В обменниках Алматы:
      доллар: покупка 474.42 тенге, продажа 476.64 тенге;
      евро: покупка 540.82 тенге, продажа 546.15 тенге;
      рубль торгуется в диапазоне 5.84 — 5.98.
    • В Шымкенте:
      доллар: покупка 474.53 тенге, продажа 476.53 тенге;
      евро: покупка 541.18 тенге, продажа 546.88 тенге;
      рубль: покупка 5.84 тенге, продажа 5.92 тенге.

    Официальный курс Национального банка Казахстана на сегодняшний день составляет: 1 доллар — 472.03 тенге, 1 евро — 540.29 тенге, 1 рубль — 6,11 тенге.

    Официальный курс Национального банка Казахстана на 4 июля за доллар составлял 472,03 тенге.

    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор