Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:
- в обменниках Астаны:
доллар: покупка 471.97 тенге, продажа 478.94 тенге;
евро: покупка 539.98 тенге, продажа 549.95 тенге;
рубль: покупка 5.80 тенге, продажа 6.10 тенге.
- В обменниках Алматы:
доллар: покупка 474.42 тенге, продажа 476.64 тенге;
евро: покупка 540.82 тенге, продажа 546.15 тенге;
рубль торгуется в диапазоне 5.84 — 5.98.
- В Шымкенте:
доллар: покупка 474.53 тенге, продажа 476.53 тенге;
евро: покупка 541.18 тенге, продажа 546.88 тенге;
рубль: покупка 5.84 тенге, продажа 5.92 тенге.
Официальный курс Национального банка Казахстана на сегодняшний день составляет: 1 доллар — 472.03 тенге, 1 евро — 540.29 тенге, 1 рубль — 6,11 тенге.
Официальный курс Национального банка Казахстана на 4 июля за доллар составлял 472,03 тенге.