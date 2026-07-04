Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июля
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента обновились курсы основных иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны средний курс составляет:
— доллар: покупка 472 тенге, продажа 479 тенге;
— евро: покупка 539,97 тенге, продажа 549,97 тенге;
— рубль: покупка 5,8 тенге, продажа 6,1 тенге.
В Алматы обменные пункты предлагают следующие курсы:
— доллар: покупка 473,68 тенге, продажа 475,93 тенге;
— евро: покупка 540,79 тенге, продажа 546,13 тенге;
— рубль: покупка 5,84 тенге, продажа 5,98 тенге.
В Шымкенте средний курс выглядит следующим образом:
— доллар: покупка 473,96 тенге, продажа 476 тенге;
— евро: покупка 540,52 тенге, продажа 546,74 тенге;
— рубль: покупка 5,83 тенге, продажа 5,93 тенге.
Официальный курс Национального банка Казахстана на 4 июля составляет: доллар — 472,03 тенге, евро — 540,29 тенге, рубль — 6,11 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 3 июля установлен на отметке 474,47 тенге.