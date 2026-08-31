Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 августа
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: продажа 459,99 теңге, покупка 466,99 теңге;
— евро: продажа 532,97 теңге, покупка 542,97 теңге;
— рубль: продажа 5,15 теңге, покупка 5,35 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: можно продать за 462,48 теңге, купить за 465,04 теңге;
— евро: продажа 535,41 теңге, покупка 540,61 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,20-5,34 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: продажа 463,03 теңге, покупка 465,16 теңге;
— евро: продажа 535,79 теңге, покупка 541,05 теңге;
— рубль: продажа 5,20 теңге, покупка 5,30 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,77 теңге, 1 евро — 541,36 теңге, 1 рубль — 5,41 теңге.
По итогам дневных торгов 28 августа средневзвешенный курс доллара составил 464,77 теңге, поднявшись на 2,1 теңге.