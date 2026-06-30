Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны равен:
— доллар: покупка 480,86 тенге, продажа 487,81 тенге;
— евро: покупка 549,00 тенге, продажа 558,97 тенге;
— рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,25 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 482,5 тенге, продажа 485,59 тенге;
— евро: покупка 550,70 тенге, продажа 556,02 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,94 — 6,09 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 484,28 тенге, продажа 486,61 тенге;
— евро: покупка 551,59 тенге, продажа 556,85 тенге;
— рубль: покупка 5,99 тенге, продажа 6,12 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 485,82 тенге, 1 евро — 554,03 тенге, 1 рубль — 6,24 тенге.
По итогам дневных торгов 29 июня средневзвешенный курс доллара составил 485,82 тенге, снизившись на 0,29 тенге.