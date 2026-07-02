Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 475,99 тенге, продажа 482,99 тенге;
— евро: покупка 543,99 тенге, продажа 553,99 тенге;
— рубль: покупка 5,75 тенге, продажа 6,05 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 479,86 тенге, продажа 481,89 тенге;
— евро: покупка 545,13 тенге, продажа 550,36 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,87 — 6,01 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 479,68 тенге, продажа 481,68 тенге;
— евро: покупка 544,57 тенге, продажа 551,29 тенге;
— рубль: покупка 5,87 тенге, продажа 5,98 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 479,26 тенге, 1 евро — 546,21 тенге, 1 рубль — 6,13 тенге.
По итогам дневных торгов 1 июля средневзвешенный курс доллара составил 479,26 тенге, снизившись на 0,72 тенге.