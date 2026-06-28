Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 482,98 тенге, продажа 489,95 тенге;
- евро: покупка 549,98 тенге, продажа 559,94 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,90 — 6,30 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 485,81 тенге, продажа 487,76 тенге;
- евро: покупка 553,30 тенге, продажа 558,73 тенге;
- рубль: покупка 5,90 тенге, продажа 6,09 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 486,80 тенге, продажа 488,87 тенге;
- евро: покупка 551,26 тенге, продажа 556,96 тенге;
- рубль: покупка 5,84 тенге, продажа 5,98 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 486,06 тенге, 1 евро 554,13 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.
По итогам дневных торгов 27 июня средневзвешенный курс доллара составил 486,47 тенге.