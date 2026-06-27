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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 482,99 тенге, продажа 489,94 тенге;
    • евро: покупка 550,00 тенге, продажа 559,99 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5,90 — 6,30 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 485,86 тенге, продажа 487,96 тенге;
    • евро: покупка 553,50 тенге, продажа 558,99 тенге;
    • рубль: покупка 6,00 тенге, продажа 6,12 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 486,28 тенге, продажа 488,33 тенге;
    • евро: покупка 550,67 тенге, продажа 555,26 тенге;
    • рубль: покупка 5,88 тенге, продажа 6,07 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 486,47 тенге, 1 евро 554,77 тенге, 1 рубль 6,26 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 июня средневзвешенный курс доллара составил 486,47 тенге, поднявшись на 1,16 тенге.

    Обменники
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор