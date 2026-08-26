Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 августа
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: продажа 454,86 теңге, покупка 462,00 теңге;
- евро: продажа 525,97 теңге, покупка 535,99 теңге;
- рубль: продажа 5,00 теңге, покупка 5,35 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: можно продать за 457,29 теңге, купить за 459,70 теңге;
- евро: продажа 530,25 теңге, покупка 535,77 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,20 — 5,36 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: продажа 457,71 теңге, покупка 459,75 теңге;
- евро: продажа 532,77 теңге, покупка 537,42 теңге;
- рубль: продажа 5,22 теңге, покупка 5,30 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 458,48 теңге, 1 евро 534,68 теңге, 1 рубль 5,43 теңге.
По итогам дневных торгов 25 августа средневзвешенный курс доллара составил 458,48 теңге, поднявшись на 0,83 теңге.