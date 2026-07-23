Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 465,99 теңге, продажа 472,99 теңге;
- евро: покупка 529,99 теңге, продажа 539,97 теңге;
- рубль: покупка 5,59 теңге, продажа 5,90 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 467,78 теңге, продажа 469,71 теңге;
- евро: покупка 533,39 теңге, продажа 538,66 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,61 — 5,75 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 468,02 теңге, продажа 470,10 теңге;
- евро: покупка 533,24 теңге, продажа 538,20 теңге;
- рубль: покупка 5,65 теңге, продажа 5,72 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 467,65 теңге, 1 евро 533,26 теңге, 1 рубль 5,96 теңге.
По итогам дневных торгов 22 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,65 теңге, снизившись на 1,57 теңге.