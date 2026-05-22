    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 мая

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    — доллар: покупка 468,04 тенге, продажа 474,96 тенге;
    — евро: покупка 543,00 тенге, продажа 552,96 тенге;
    — рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка 470,35 тенге, продажа 472,44 тенге;
    — евро: покупка 546,13 тенге, продажа 551,14 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка 470,78 тенге, продажа 472,81 тенге;
    — евро: покупка 545,50 тенге, продажа 549,65 тенге;
    — рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,52 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 471,45 тенге, 1 евро — 547,21 тенге, 1 рубль — 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 21 мая средневзвешенный курс доллара составил 471,45 тенге, снизившись на 0,45 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Автор