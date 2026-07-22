Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 465,85 тенге, продажа 472,78 теңге;
- евро: покупка 531,97 тенге, продажа 541,95 теңге;
- рубль: покупка 5,48 тенге, продажа 5,78 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 467,41 тенге, продажа 469,69 теңге;
- евро: покупка 534,48 тенге, продажа 539,81 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,63 — 5,77 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 468,40 тенге, продажа 470,50 теңге;
- евро: покупка 535,16 тенге, продажа 540,30 теңге;
- рубль: покупка 5,65 тенге, продажа 5,72 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 469,59 теңге, 1 евро 536,22 теңге, 1 рубль 5,96 теңге.
По итогам дневных торгов 21 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,59 теңге, снизившись на 0,73 теңге.