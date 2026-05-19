Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 465,93 тенге, продажа 472,85 тенге;
— евро: покупка 541,03 тенге, продажа 551,06 тенге;
— рубль: покупка 6,09 тенге, продажа 6,40 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 467,93 тенге, продажа 470,04 тенге;
— евро: покупка 544,43 тенге, продажа 549,61 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,24 — 6,38 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 468,81 тенге, продажа 470,81 тенге;
— евро: покупка 543,08 тенге, продажа 547,40 тенге;
— рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,35 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 467,58 тенге, 1 евро — 543,66 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.
По итогам дневных торгов 18 мая средневзвешенный курс доллара составил 467,58 тенге, снизившись на 2,34 тенге.