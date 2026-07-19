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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 июля

    О курсах покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в обменных пунктах крупнейших городов Казахстана — Астаны, Алматы и Шымкента — передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июля
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:

    В обменниках Астаны:

    доллар: покупка 468 тенге, продажа 474 тенге;

    евро: покупка 535 тенге, продажа 544 тенге;

    рубль: покупка 5,5 тенге, продажа 5,95 тенге.

    В обменниках Алматы:

    доллар: покупка 469 тенге, продажа 473 тенге;

    евро: покупка 536 тенге, продажа 543 тенге;

    рубль торгуется в диапазоне 5,67 — 5,68 тенге.

    В Шымкенте:

    доллар: покупка 470,5 тенге, продажа 472,5 тенге;

    евро: покупка 539 тенге, продажа 542 тенге;

    рубль: покупка 5,67 тенге, продажа 5,43 тенге.

    Официальные курсы валют выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 470,53 тенге, 1 евро 539,07 тенге, 1 рубль 5,64 тенге.

    Ранее Нацбанк представил прогнозы экспертов по нефти, инфляции и курсу тенге.

    Доллар Курс валют Экономика Евро
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор