Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 июля

О курсах покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в обменных пунктах крупнейших городов Казахстана — Астаны, Алматы и Шымкента — передает корреспондент агентства Kazinform.