Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 июля
О курсах покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в обменных пунктах крупнейших городов Казахстана — Астаны, Алматы и Шымкента — передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:
В обменниках Астаны:
● доллар: покупка 468 тенге, продажа 474 тенге;
● евро: покупка 535 тенге, продажа 544 тенге;
● рубль: покупка 5,5 тенге, продажа 5,95 тенге.
В обменниках Алматы:
● доллар: покупка 469 тенге, продажа 473 тенге;
● евро: покупка 536 тенге, продажа 543 тенге;
● рубль торгуется в диапазоне 5,67 — 5,68 тенге.
В Шымкенте:
● доллар: покупка 470,5 тенге, продажа 472,5 тенге;
● евро: покупка 539 тенге, продажа 542 тенге;
● рубль: покупка 5,67 тенге, продажа 5,43 тенге.
Официальные курсы валют выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 470,53 тенге, 1 евро 539,07 тенге, 1 рубль 5,64 тенге.
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