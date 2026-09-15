Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 сентября
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: продажа 445,90 теңге, покупка 452,89 теңге;
- евро: продажа 515,89 теңге, покупка 525,76 теңге;
- рубль: продажа 5,05 теңге, покупка 5,26 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: можно продать за 447,56 теңге, купить за 450,00 теңге;
- евро: продажа 515,95 теңге, покупка 521,31 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,08 — 5,20 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: продажа 447,79 теңге, покупка 449,90 теңге;
- евро: продажа 517,81 теңге, покупка 523,35 теңге;
- рубль: продажа 5,12 теңге, покупка 5,19 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,80 теңге, 1 евро 516,76 теңге, 1 рубль 5,3 теңге.
По итогам дневных торгов 14 сентября средневзвешенный курс доллара составил 447,80 теңге, снизившись на 3,17 теңге.