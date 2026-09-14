Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 сентября
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: продажа 448,04 теңге, покупка 454,91 теңге;
- евро: продажа 520,01 теңге, покупка 530,00 теңге;
- рубль: продажа 5,07 теңге, покупка 5,28 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: можно продать за 450,23 теңге, купить за 452,54 теңге;
- евро: продажа 522,06 теңге, покупка 527,41 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,11 — 5,24 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: продажа 449,40 теңге, покупка 451,60 теңге;
- евро: продажа 521,95 теңге, покупка 527,95 теңге;
- рубль: продажа 5,16 теңге, покупка 5,22 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 450,91 теңге, 1 евро 522,69 теңге, 1 рубль 5,33 теңге.
По итогам дневных торгов 11 сентября средневзвешенный курс доллара составил 450,91 теңге, поднявшись на 0,56 теңге.