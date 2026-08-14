Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 августа
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 462,00 теңге, продажа 468,92 теңге;
— евро: покупка 532,79 теңге, продажа 542,80 теңге;
— рубль: покупка 5,23 теңге, продажа 5,52 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 465,10 теңге, продажа 467,15 теңге;
— евро: покупка 533,71 теңге, продажа 538,61 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,34 — 5,48 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 465,38 теңге, продажа 467,38 теңге;
— евро: покупка 537,0 теңге, продажа 539,90 теңге;
— рубль: покупка 5,33 теңге, продажа 5,41 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 465,08 теңге, 1 евро - 536,52 теңге, 1 рубль - 5,56 теңге.
По итогам дневных торгов 13 августа средневзвешенный курс доллара составил 465,08 теңге, снизившись на 0,05 теңге.