Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 485,00 тенге, продажа 491,99 тенге;
- евро: покупка 562,00 тенге, продажа 573,43 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,80 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 487,33 тенге, продажа 489,63 тенге;
- евро: покупка 562,87 тенге, продажа 569,31 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,54 — 6,68 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 488,14 тенге, продажа 490,14 тенге;
- евро: покупка 563,79 тенге, продажа 568,96 тенге;
- рубль: покупка 6,58 тенге, продажа 6,66 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 490,21 тенге, 1 евро 566,93 тенге, 1 рубль 6,81 тенге.
По итогам дневных торгов 9 июня средневзвешенный курс доллара составил 490,21 тенге, поднявшись на 5,12 тенге.