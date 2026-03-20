Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка — 478,31 тенге, продажа — 485,26 тенге;
— евро: покупка — 550,21 тенге, продажа — 560,18 тенге;
— рубль: покупка — 5,51 тенге, продажа — 5,91 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка — 480,35 тенге, продажа — 482,89 тенге;
— евро: покупка — 552,01 тенге, продажа — 558,15 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,61 — 5,84 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка — 481,61 тенге, продажа — 483,66 тенге;
— евро: покупка — 551,43 тенге, продажа — 557,82 тенге;
— рубль: покупка — 5,66 тенге, продажа — 5,81 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,32 тенге, 1 евро — 553,37 тенге, 1 рубль — 5,63 тенге.
По итогам дневных торгов 19 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,32 тенге, снизившись на 0,23 тенге.