    08:49, 19 Март 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 марта

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны равен:

    — доллар: покупка —  479,90 тенге, продажа — 486,88 тенге;
    — евро: покупка — 551,88 тенге, продажа — 561,88 тенге;
    — рубль: покупка — 5,60 тенге, продажа — 6,01 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка — 482,17 тенге, продажа — 484,73 тенге;
    — евро: покупка — 555,23 тенге, продажа — 561,52 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 5,75 — 5,92 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка — 482,93 тенге, продажа — 485,00 тенге;
    — евро: покупка — 554,24 тенге, продажа — 560,21 тенге;
    — рубль: покупка — 5,80 тенге, продажа — 5,92 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,49 тенге, 1 евро — 556,75 тенге, 1 рубль — 5,79 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,49 тенге, поднявшись на 3,2 тенге.

    Еламан Турысбеков
