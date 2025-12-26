РУ
    08:35, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 511,33 тенге, продажа — 514,02 тенге;
    — евро: покупка — 594,98 тенге, продажа — 606,15 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 507,51 тенге, продают по 514,46 тенге;
    — евро: покупка — 600,57 тенге, продажа — 610,57 тенге;
    — рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,55 тенге.

    В Шымкенте:
    — доллар покупают по 511,04 тенге, продают по 513,27 тенге;
    — евро: покупка — 600,04 тенге, продажа — 605,78 тенге;
    — рубль: покупка — 6,42 тенге, продажа — 6,49 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,81 тенге, 1 евро — 604,19 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 25 декабря средневзвешенный курс доллара составил 512,81 тенге, поднявшись на 1,34 тенге.

