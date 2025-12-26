Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 511,33 тенге, продажа — 514,02 тенге;
— евро: покупка — 594,98 тенге, продажа — 606,15 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 507,51 тенге, продают по 514,46 тенге;
— евро: покупка — 600,57 тенге, продажа — 610,57 тенге;
— рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,55 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 511,04 тенге, продают по 513,27 тенге;
— евро: покупка — 600,04 тенге, продажа — 605,78 тенге;
— рубль: покупка — 6,42 тенге, продажа — 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,81 тенге, 1 евро — 604,19 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 25 декабря средневзвешенный курс доллара составил 512,81 тенге, поднявшись на 1,34 тенге.