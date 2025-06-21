Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 июня
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 519,63 тенге, продажа — 522,08 тенге;
— евро: покупка — 599,03 тенге, продажа — 603,71 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 519,58 тенге, продают по 525,61 тенге;
— евро: покупка — 597,98 тенге, продажа — 605,50 тенге;
— рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,72 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 520,54 тенге, продают по 523,67 тенге;
— евро: покупка — 597,09 тенге, продажа — 601,87 тенге;
— рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,63 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,57 тенге, 1 евро — 601,01тенге, 1 рубль — 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 20 июня средневзвешенный курс доллара составил 521,57 тенге, поднявшись на 1,92 тенге.