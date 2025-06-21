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    09:11, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 июня

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    теңге доллар
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 519,63 тенге, продажа — 522,08 тенге;
    — евро: покупка — 599,03 тенге, продажа — 603,71 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,63 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 519,58 тенге, продают по 525,61 тенге;
    — евро: покупка — 597,98 тенге, продажа — 605,50 тенге;
    — рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,72 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 520,54 тенге, продают по 523,67 тенге;
    — евро: покупка — 597,09 тенге, продажа — 601,87 тенге;
    — рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,63 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,57 тенге, 1 евро — 601,01тенге, 1 рубль — 6,65 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 июня средневзвешенный курс доллара составил 521,57 тенге, поднявшись на 1,92 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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