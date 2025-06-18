08:56, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июня
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка — 516,51 тенге, продажа — 518,86 тенге;
- евро: покупка — 595,85 тенге, продажа — 600,66 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 514,68 тенге, продают по 520,70 тенге;
- евро: покупка — 592,98 тенге, продажа — 602,98 тенге;
- рубль: покупка — 6,43 тенге, продажа — 6,58 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 516,73 тенге, продают по 519,83 тенге;
- евро: покупка — 593,35 тенге, продажа — 599,26 тенге;
- рубль: покупка — 6,43 тенге, продажа — 6,50 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,45 тенге, 1 евро — 598,59 тенге, 1 рубль — 6,58 тенге.
По итогам дневных торгов 17 июня средневзвешенный курс доллара составил 517,45 тенге, поднявшись на 4,85 тенге.