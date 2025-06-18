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    08:56, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июня

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка — 516,51 тенге, продажа — 518,86 тенге;
    • евро: покупка — 595,85 тенге, продажа — 600,66 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 514,68 тенге, продают по 520,70 тенге;
    • евро: покупка — 592,98 тенге, продажа — 602,98 тенге;
    • рубль: покупка — 6,43 тенге, продажа — 6,58 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 516,73 тенге, продают по 519,83 тенге;
    • евро: покупка — 593,35 тенге, продажа — 599,26 тенге;
    • рубль: покупка — 6,43 тенге, продажа — 6,50 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,45 тенге, 1 евро — 598,59 тенге, 1 рубль — 6,58 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 июня средневзвешенный курс доллара составил 517,45 тенге, поднявшись на 4,85 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Шымкент Астана Обменники Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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