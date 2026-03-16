    09:11, 16 Март 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 марта

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    — доллар: покупка — 486,95 тенге, продажа — 495,65 тенге;
    — евро: покупка — 557,05 тенге, продажа — 567,00 тенге;
    — рубль: покупка — 6,00 тенге, продажа — 6,30 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка — 490,19 тенге, продажа — 492,67 тенге;
    — евро: покупка — 560,58 тенге, продажа — 566,22 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,08 — 6,23 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка — 489,80 тенге, продажа — 492,05 тенге;
    — евро: покупка — 560,10 тенге, продажа — 567,25 тенге;
    — рубль: покупка — 6,07 тенге, продажа — 6,17 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 491,29 тенге, 1 евро — 562,92 тенге, 1 рубль — 6,1 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 марта средневзвешенный курс доллара составил 491,29 тенге, снизившись на 0,02 тенге. 

    Еламан Турысбеков
