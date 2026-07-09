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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июля
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    — доллар: покупка 466,01 тенге, продажа 472,99 тенге;
    — евро: покупка 533,03 тенге, продажа 542,99 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 5,65 — 5,95 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка 469,45 тенге, продажа 471,97 тенге;
    — евро: покупка 534,67 тенге, продажа 535,71 тенге;
    — рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 5,94 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка 469,63 тенге, продажа 471,75 тенге;
    — евро: покупка 534,09 тенге, продажа 540,71 тенге;
    — рубль: покупка 5,80 тенге, продажа 5,88 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 467,98 тенге, 1 евро 533,87 тенге, 1 рубль 6,11 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,98 тенге, снизившись на 2,76 тенге.

    Рубль Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор