Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 467,97 тенге, продажа 474,91 тенге;
— евро: покупка 536,00 тенге, продажа 545,99 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,70 — 6,00 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 470,89 тенге, продажа 473,20 тенге;
— евро: покупка 537,41 тенге, продажа 542,88 тенге;
— рубль: покупка 5,86 тенге, продажа 5,99 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 472,00 тенге, продажа 474,08 тенге;
— евро: покупка 537,40 тенге, продажа 543,60 тенге;
— рубль: покупка 5,83 тенге, продажа 5,92 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 471,04 тенге, 1 евро 538,54 тенге, 1 рубль 6,17 тенге.
По итогам дневных торгов 7 июля средневзвешенный курс доллара составил 471,04 тенге, снизившись на 1,13 тенге.