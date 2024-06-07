Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,01 тенге, продажи - 448,53 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,01 тенге, продают по 448,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 485,96 тенге, продают по 489,86 тенге. В Астане средний курс покупки - 484,01 тенге, продажи - 490,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,96 тенге, продают по 5,03 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,95 тенге, продают по 5,05 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 446,89 тенге, 1 евро – 485,95 тенге, 1 рубль – 5,04 тенге.