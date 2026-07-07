Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 471,09 тенге, продажа 477,99 тенге;
— евро: покупка 540,00 тенге, продажа 549,97 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,70 — 6,00 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 475,48 тенге, продажа 477,82 тенге;
— евро: покупка 540,88 тенге, продажа 546,09 тенге;
— рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 5,99 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 474,58 тенге, продажа 476,58 тенге;
— евро: покупка 541,24 тенге, продажа 546,64 тенге;
— рубль: покупка 5,82 тенге, продажа 5,91 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 472,03 тенге, 1 евро 540,29 тенге, 1 рубль 6,11 тенге.
По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 472,03 тенге, снизившись на 2,39 тенге.