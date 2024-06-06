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    09:52, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 июня

    курс валют
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,89 тенге, продажи - 449,40 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446 тенге, продают по 450,95 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 486,58 тенге, продают по 490,36 тенге. В Астане средний курс покупки - 485,01 тенге, продажи - 490,99 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,98 тенге, продают по 5,05 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,96 тенге, продают по 5,07 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,64 тенге, 1 евро – 487,54 тенге, 1 рубль – 5,06 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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