Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 516,67 тенге, продажа 518,98 тенге;
- евро: покупка 583,82 тенге, продажа 587,94 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,05 - 6,18 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 513,66 тенге, продают по 519,68 тенге;
- евро: покупка 581,59 тенге, продажа 588,66 тенге;
- рубль: покупка 6,04 тенге, продажа 6,19 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,16 тенге, 1 евро 584,86 тенге, 1 рубль 6,25 тенге.
По итогам дневных торгов 2 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,16 тенге, поднявшись на 3,68 тенге.