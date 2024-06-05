Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,51 тенге, продажи - 450 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,01 тенге, продают по 449,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 486,59 тенге, продают по 490,22 тенге. В Астане средний курс покупки - 484,01 тенге, продажи - 490,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,99 тенге, продают по 5,07 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,92 тенге, продают по 5,03 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,01 тенге, 1 евро – 486,81 тенге, 1 рубль – 5,05 тенге.