Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,02 тенге, продажи - 448,44 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444 тенге, продают по 448,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 484,95 тенге, продают по 488,70 тенге. В Астане средний курс покупки - 482,02 тенге, продажи - 488,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,95 тенге, продают по 5,02 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,91 тенге, продают по 5,02 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,08 тенге, 1 евро – 484,41 тенге, 1 рубль – 5,01 тенге.