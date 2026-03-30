Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 478,90 тенге, продажа 485,85 тенге;
- евро: покупка 552,86 тенге, продажа 562,81 тенге;
- рубль: покупка 5,69 тенге, продажа 6,09 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 481,55 тенге, продажа 484,14 тенге;
- евро: покупка 555,38 тенге, продажа 560,74 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,81 - 5,98 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 483,67 тенге, продажа 485,71 тенге;
- евро: покупка 554,71 тенге, продажа 560,71 тенге;
- рубль: покупка 5,89 тенге, продажа 5,96 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,53 тенге, 1 евро 555,44 тенге, 1 рубль 5,92 тенге.
По итогам дневных торгов 27 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.