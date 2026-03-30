РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:35, 30 Март 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    - доллар: покупка 478,90 тенге, продажа 485,85 тенге;
    - евро: покупка 552,86 тенге, продажа 562,81 тенге;
    - рубль: покупка 5,69 тенге, продажа 6,09 тенге.

    В обменниках Алматы:

    - доллар: покупка 481,55 тенге, продажа 484,14 тенге;
    - евро: покупка 555,38 тенге, продажа 560,74 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 5,81 - 5,98 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар: покупка 483,67 тенге, продажа 485,71 тенге;
    - евро: покупка 554,71 тенге, продажа 560,71 тенге;
    - рубль: покупка 5,89 тенге, продажа 5,96 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,53 тенге, 1 евро 555,44 тенге, 1 рубль 5,92 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,63 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают