Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 479,06 тенге, продажа 485,94 тенге;
- евро: покупка 556,01 тенге, продажа 568,86 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 479,71 тенге, продажа 483,59 тенге;
- евро: покупка 560,26 тенге, продажа 566,94 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 - 6,67 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 482,26 тенге, продажа 484,50 тенге;
- евро: покупка 556,30 тенге, продажа 563,85 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,64 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 485,55 тенге, 1 евро 563,38 тенге, 1 рубль 6,81 тенге.
По итогам дневных торгов 28 мая средневзвешенный курс доллара составил 485,55 тенге, повысившись на 7,54 тенге.